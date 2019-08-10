Посмотрите, как выглядели бы Nissan GT-R и 370Z в кузове Shooting Brake

Nissan GT-R существует с 2007 года и в течение долгой конвейерной жизни успел пережить пару плановых модернизаций. Nissan 370Z моложе всего на пару лет и с тех пор тоже не особо изменился. Приск решил исправить эту несправедливость и в качестве планового обновления подарил японским спорткарам по кузову шутинг-брейк.