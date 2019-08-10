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18:00

Посмотрите, как выглядели бы Nissan GT-R и 370Z в кузове Shooting Brake

Ещё никому не помешала трансформация в шутинг-брейк

Эстонский дизайнер Райн Приск на сей раз решил продемонстрировать, как могли бы выглядеть знаменитые японские спорткары Nissan GT-R и Nissan 370Z в кузове Shooting Brake.

Nissan GT-R существует с 2007 года и в течение долгой конвейерной жизни успел пережить пару плановых модернизаций. Nissan 370Z моложе всего на пару лет и с тех пор тоже не особо изменился. Приск решил исправить эту несправедливость и в качестве планового обновления подарил японским спорткарам по кузову шутинг-брейк.

В самом деле, почему бы не сделать GT-R и 370Z немного практичнее? Удлинённая крыша и высокая задняя часть автомобилей смотрятся довольно элегантно, хотя «триста семидесятый» из-за компактных размеров выглядит скорее как хэтчбек, нежели универсал. Впрочем, и в том, и в другом случае результат безусловно впечатляет.