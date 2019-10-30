У трекового Brabham BT62 появилась «доступная» версия

Появление новой версии не внесет коррективы в первоначальные планы по объему выпуска — тираж суперкара всё еще ограничен 70 экземплярами. Любой из вариантов можно заказать с левым или правым рулем, а в спецификации Competition по желанию проапгрейдить до Ultimate Track Car или дорожной. Гоночная версия купе предлагается без отделки салона и пассажирского кресла, поэтому её цена всего 750 тысяч фунтов (61,9 миллиона рублей) вместо миллиона за модификацию для трек-дней.
Технически Brabham BT62 Competition не отличается от других версий суперкара. В основе — монокок из углепластика и легированный стали, дополненный интегрированным каркасом безопасности. Сзади в пределах базы установлен атмосферный V8 5.4 с отдачей 710 сил и 667 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая секвенталка Holinger. Небольшое отличие в тормозах — здесь они карбоновые, — а также в настройках АБС и антипробуксовочной системы. Агрессивное аэродинамическое оперение может генерировать до 1200 килограммов прижимной силы.
Динамический дебют Brabham BT62 Competition состоится в начале ноября на гоночной трассе Брэндс-Хэтч в Великобритании. Купе примет участие в дневной и ночной квалификационных сессиях, а также двухчасовой гонке чемпионата Britcar Endurance.
Компания Brabham Automotive принадлежит сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду. Команда Brabham, которая с 1960 по 1992 год приняла участие в 402 Гран-при и дважды выигрывала Кубок конструкторов, известна прежде всего своими инновационными разработками. Среди них: углепластиковые тормоза, гидропневматическая подвеска и вентиляторы для создания разряжения под днищем болида.