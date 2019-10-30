У трекового Brabham BT62 появилась «доступная» версия

Динамический дебют Brabham BT62 Competition состоится в начале ноября на гоночной трассе Брэндс-Хэтч в Великобритании. Купе примет участие в дневной и ночной квалификационных сессиях, а также двухчасовой гонке чемпионата Britcar Endurance.

Компания Brabham Automotive принадлежит сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду. Команда Brabham, которая с 1960 по 1992 год приняла участие в 402 Гран-при и дважды выигрывала Кубок конструкторов, известна прежде всего своими инновационными разработками. Среди них: углепластиковые тормоза, гидропневматическая подвеска и вентиляторы для создания разряжения под днищем болида.