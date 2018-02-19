Семья трехкратного чемпиона Формулы-1 займется выпуском суперкаров

В понедельник, 19 февраля, официально объявлено о появлении автомобильной компании Brabham Automotive. Она принадлежит Дэвиду Брэбэму, сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 сэра Джека Брэбэма.

Информации о том, чем именно будет заниматься компания, пока нет. Год назад появлялась информация о том, что Брэбэм начнет выпускать суперкары, разработанные при поддержке инвесторов из США. Продвигать машины планировалось при помощи Формулы-1 – так же, как это делает McLaren. Для этого Брэбэм даже хотел купить команду Force India, однако насколько были успешны переговоры, точно неизвестно.

В Формуле-1 команда Brabham появилась в 1960 году, продержавшись в чемпионате до 1992 года, когда из-за недостатка финансов была закрыта. За это время коллектив принял участие в 402 Гран-при и дважды выиграл Кубок конструкторов. Пилоты команды четыре раза становились чемпионами Формулы-1. На болидах Brabham было одержано 35 побед.

В 2013-м завершилось судебное разбирательство, по итогам которого Дэвид Брэбэм вернул право использовать марку Brabham в коммерческих целях. Через год он начал сбор средств на создание спортпрототипа для «24 часов Ле-Мана», однако выйти на старт на собственной машине в него так и не получилось.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?