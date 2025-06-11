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Опубликовано 11 июня 2025, 20:20
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В Москве продают Brabus 900 Rocket за 95 миллионов рублей. Таких в мире всего 25

Это один из двадцати пяти уникальных внедорожников на базе Mercedes-AMG G 63
Brabus 900 Rocket с пробегом всего тысяча километров появился в продаже в России. Автомобиль с редким обвесом, форсированным до 900 лошадиных сил двигателем и уникальным интерьером выставлен за 95 миллионов рублей. Это самый дорогой подержанный Mercedes-AMG G 63 в России на момент публикации. Модель собрана в 2023 году и стала частью ограниченной серии из двадцати пяти экземпляров, представленной в начале 2020-х годов. Все доработки проводились силами ателье Brabus — от двигателя до тормозной системы и салона.
В Москве продают Brabus 900 Rocket за 95 миллионов рублей. Таких в мире всего 25
© «Авто.ру»
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

На площадке «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого внедорожника Brabus 900 Rocket. Это переработанная версия Mercedes-AMG G 63, выпущенная ограниченным тиражом всего в двадцать пять автомобилей. Представленный в продаже экземпляр, как указано, почти не использовался — пробег составляет лишь около тысячи километров. Благодаря сочетанию редкости, технических улучшений и минимального износа цена автомобиля достигла 95 миллионов рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© «Авто.ру»

Доработки включают увеличение объема двигателя V8 до 4,5 литра, установку усиленной системы наддува, амортизаторов с электронным управлением и более мощных тормозов. По расчетам разработчиков, автомобиль способен ускоряться до ста километров в час за 3,7 секунды. Дорожный просвет снижен на сорок пять миллиметров, а экстерьер дополнен аэродинамическим обвесом. Интерьер автомобиля оформлен вручную с использованием стеганой кожи и алькантары в красно-черной гамме. На втором ряду установлены индивидуальные кресла.

В феврале в России появился другой уникальный проект от Brabus — трехосный внедорожник XLP 900 6x6 Superblack. По данным издания «Мотор», он прибыл на Урал и стал одним из самых дорогих автомобилей в стране. Построен он на базе Mercedes-AMG G 63 2018 года, но получил оригинальный кузов, уникальное шасси и обновленный двигатель. Объем мотора увеличен до 4,4 литра, установлены новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал. В результате отдача агрегата составила 900 лошадиных сил и 1250 ньютон-метров.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник