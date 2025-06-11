В Москве продают Brabus 900 Rocket за 95 миллионов рублей. Таких в мире всего 25

В Москве продают Brabus 900 Rocket за 95 миллионов рублей. Таких в мире всего 25Это один из двадцати пяти уникальных внедорожников на базе Mercedes-AMG G 63
На площадке «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого внедорожника Brabus 900 Rocket. Это переработанная версия Mercedes-AMG G 63, выпущенная ограниченным тиражом всего в двадцать пять автомобилей. Представленный в продаже экземпляр, как указано, почти не использовался — пробег составляет лишь около тысячи километров. Благодаря сочетанию редкости, технических улучшений и минимального износа цена автомобиля достигла 95 миллионов рублей.
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Доработки включают увеличение объема двигателя V8 до 4,5 литра, установку усиленной системы наддува, амортизаторов с электронным управлением и более мощных тормозов. По расчетам разработчиков, автомобиль способен ускоряться до ста километров в час за 3,7 секунды. Дорожный просвет снижен на сорок пять миллиметров, а экстерьер дополнен аэродинамическим обвесом. Интерьер автомобиля оформлен вручную с использованием стеганой кожи и алькантары в красно-черной гамме. На втором ряду установлены индивидуальные кресла.
В феврале в России появился другой уникальный проект от Brabus — трехосный внедорожник XLP 900 6x6 Superblack. По данным издания «Мотор», он прибыл на Урал и стал одним из самых дорогих автомобилей в стране. Построен он на базе Mercedes-AMG G 63 2018 года, но получил оригинальный кузов, уникальное шасси и обновленный двигатель. Объем мотора увеличен до 4,4 литра, установлены новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал. В результате отдача агрегата составила 900 лошадиных сил и 1250 ньютон-метров.