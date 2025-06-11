В Москве продают Brabus 900 Rocket за 95 миллионов рублей. Таких в мире всего 25

Это один из двадцати пяти уникальных внедорожников на базе Mercedes-AMG G 63

Brabus 900 Rocket с пробегом всего тысяча километров появился в продаже в России. Автомобиль с редким обвесом, форсированным до 900 лошадиных сил двигателем и уникальным интерьером выставлен за 95 миллионов рублей. Это самый дорогой подержанный Mercedes-AMG G 63 в России на момент публикации. Модель собрана в 2023 году и стала частью ограниченной серии из двадцати пяти экземпляров, представленной в начале 2020-х годов. Все доработки проводились силами ателье Brabus — от двигателя до тормозной системы и салона.