В Россию привезли новый трёхосный «Гелик» от Brabus за 1,3 млн евро

На официальном сайте Brabus аналогичный шестиколёсный вездеход продаётся за 1,3 миллиона евро (121 миллион рублей), а с учётом доставки в Россию и растаможки, ценителю из Екатеринбурга пришлось заплатить и того больше. Покупателя можно назвать настоящим фанатом Brabus и G-Class: недавно он же привёз супервездеход Crawler.