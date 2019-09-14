Новый Mercedes-Benz G-Class получил версию для офф-роуда

Узнать Brabus для бездорожья можно по раздутым в ширину на 100 миллиметров крыльям с фирменными накладками на воздухозаборниках, специальным 20-дюймовым колёсам Monoblock R с внедорожными шинами размерностью 285/55 R20, массивному поворотному кронштейну для запаски и лестнице на пятой двери. Кроме того, офф-роуд версию под названием Brabus Adventure выдаёт усиленный передний бампер с лебедкой, оригинальный капот с прорезями, дополнительные светодиодные фары и багажник на крыше.

Салон перешит по лекалам других моделей Brabus — владельца ждёт комбинация тонкой стёганой кожи и алькантары, алюминиевые накладки на педали и другие фирменные штрихи.