Франкфурт-2019: главные новинки

Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени

Франкфуртский автосалон в самом разгаре: в первый пресс-день производители провели основные премьеры, представив свои главные новинки. Традиционно здесь есть и концепт-кары, и масштабные тюнинг-проекты, и даже всякая несусветная дичь на четырех колесах, которая вообще непонятно как попала в павильоны выставки. Но с этими автомобилями мы решили сделать отдельные галереи, а тут собрать только те модели, которые в самое ближайшее время встанут на конвейер и выйдут на дороги общего пользования. Здесь есть как спортивные машины, так и электрокары, гибриды и обычные компактные модели.