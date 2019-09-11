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9:57

Франкфурт-2019: главные новинки

Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени

Франкфуртский автосалон в самом разгаре: в первый пресс-день производители провели основные премьеры, представив свои главные новинки. Традиционно здесь есть и концепт-кары, и масштабные тюнинг-проекты, и даже всякая несусветная дичь на четырех колесах, которая вообще непонятно как попала в павильоны выставки. Но с этими автомобилями мы решили сделать отдельные галереи, а тут собрать только те модели, которые в самое ближайшее время встанут на конвейер и выйдут на дороги общего пользования. Здесь есть как спортивные машины, так и электрокары, гибриды и обычные компактные модели.