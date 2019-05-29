Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовый автомобиль или в виде комплекта доработок для собственного автомобиля. В названии зашифрована мощность 4,0-литрового битурбо V8, который после установки новых турбонагнетателей с усиленными подшипниками выдает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С такой отдачей Mercedes-AMG GT 63 S разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды вместо 3,2, как у стандартной машины.
Помимо доработок двигателя, Brabus предлагается установить на машину спортивную выхлопную систему из нержавеющей стали с наконечниками из титана и углепластиковыми насадками, обвес из карбона и кованные диски размерность 21 и 22 дюйма. Для отделки салона используется перфорированная кожа и алькантара, их дополняют алюминиевые накладки на педали и накладки из нержавейки на пороги.
Обычный Mercedes-AMG GT 63 S оснащается 4.0 V8 мощностью 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 3,2 секунды и достигает отметки 315 километров в час. Осень прошлого года GT 63 S стал самым быстрым четырехместным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга — трассу он проехал за 7 минут 25,41 секунды.