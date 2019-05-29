Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовый автомобиль или в виде комплекта доработок для собственного автомобиля. В названии зашифрована мощность 4,0-литрового битурбо V8, который после установки новых турбонагнетателей с усиленными подшипниками выдает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С такой отдачей Mercedes-AMG GT 63 S разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды вместо 3,2, как у стандартной машины.