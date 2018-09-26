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9:20

Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным

Ателье разработало новый пакет доработок для «горячего» G 63

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На выставке катеров и яхт в Монако ателье Brabus представило комплекс доработок для «горячего» Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил новый аэродинамический обвес, перешитый кожей двух цветов салон и блок увеличения мощности B40-700.

Базовую «битурбовосьмерку» V8 объемом четыре литра инженеры Brabus укомплектовали новым блоком управления с переписанной картой углов опережения зажигания и впрыска, одновременно немного увеличив давление наддува.

В результате отдача мотора с 585 сил и 850 Нм момента выросла до 700 сил и 950 Нм. В сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом агрегат разгоняет Brabus 700 Widestar до сотни за 4,3 секунды. Исходной машине на это требуется 4,5 секунды.

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Внедорожник также оснастили спортивной выхлопной системой с электронноуправляемыми клапанами, двумя патрубками из нержавеющей стали и изменяемой тональностью звука, алюминиевыми подрулевыми лепестками, интегрированными в колесные арки светодиодами, колесами диаметром 20 или 23 дюйма и блоком вспомогательного освещения на крыше.

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Салон Brabus 700 Widestar может быть выполнен в соответствии с пожеланиями клиента. В отделке интерьера выставленного в Монако автомобиля использовалась кожа двух цветов — ваниль и черный — с оранжевыми акцентами, декоративной прострочкой и стеганой центральной секцией сидений и дверных панелей.

Новый Mercedes-AMG G 63 дебютировал в феврале. Внедорожник получил новый двигатель с системой отключения четырех цилиндров при малых нагрузках, переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах с электронноуправляемыми амортизаторами и режим работы управляющей электроники для бездорожья.

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