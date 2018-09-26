Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным

Базовую «битурбовосьмерку» V8 объемом четыре литра инженеры Brabus укомплектовали новым блоком управления с переписанной картой углов опережения зажигания и впрыска, одновременно немного увеличив давление наддува.

В результате отдача мотора с 585 сил и 850 Нм момента выросла до 700 сил и 950 Нм. В сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом агрегат разгоняет Brabus 700 Widestar до сотни за 4,3 секунды. Исходной машине на это требуется 4,5 секунды.