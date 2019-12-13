Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права

Пойти на такой шаг Скьяве решил после того, как его 60-летняя мать трижды провалила экзамен, сообщает BBC. Причем инструктор, принимающий экзамен, не сразу догадался, что перед ним переодетый мужчина — по словам Алина Мендонсы, он понял это только когда «ученик» сел к нему в машину. Вызванная полиция арестовала Скьяве, обвинив в мошенничестве и злоупотреблении чужой личностью.

Скьяве уже дал признательные показания: он всего лишь пытался помочь маме сдать экзамен по вождению, и она ничего не знала о его планах. Какое наказание ждет неудачливого сына не сообщается.