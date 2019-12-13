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18:47

Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права

Его задержала полиция и обвинила в мошенничестве

Алексей Носаченко
В Бразилии арестовали 43-летнего Эйтора Скьяве, который попытался выдать себя за собственную маму и сдать экзамен по вождению. Несмотря на парик и женскую одежду, инструктор заподозрил подвох и вызвал полицию.

Пойти на такой шаг Скьяве решил после того, как его 60-летняя мать трижды провалила экзамен, сообщает BBC. Причем инструктор, принимающий экзамен, не сразу догадался, что перед ним переодетый мужчина — по словам Алина Мендонсы, он понял это только когда «ученик» сел к нему в машину. Вызванная полиция арестовала Скьяве, обвинив в мошенничестве и злоупотреблении чужой личностью.

Скьяве уже дал признательные показания: он всего лишь пытался помочь маме сдать экзамен по вождению, и она ничего не знала о его планах. Какое наказание ждет неудачливого сына не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео с американской, наливающей бензин в обычные пакеты. Инцидент произошел на одной из заправок в Хьюстоне, штат Техас, но о причинах, побудивших женщину использовать такой необычный способ перевозки топлива, ничего не известно.

Источник: BBC