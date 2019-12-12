Видео: женщина залила бензин в пакеты

20:29
На одной из заправок в Хьюстоне, штат Техас, водители наблюдали необычную картину: женщина залила бензин в полиэтиленовый пакет. «Майка» не выдержала веса топлива и порвалась. Это, впрочем, даму не остановило и она продолжила свое странное занятие.
Пакет с лопнувшим нижним швом она «запаковала» еще в один, тщательно завязала и погрузила в багажник своего автомобиля, рядом с покупками из магазина. При это точно не ясно, зачем ей понадобилось топливо в пакете.
Можно предположить, что женщина купила бензин «про запас» – например, топливо на этой заправке продавали по привлекательной цене.
Например, в августе этого года в Калифорнии провели акции, в рамках которой можно было купить бензин по цене 30 центов за литр. В кампании участвовали 30 АЗС. Таким необычным образом они поддержали сервис Amazon в продвижении сериала «Удивительная миссис Мейзел» – установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.