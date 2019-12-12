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20:29

Видео: женщина залила бензин в пакеты

У американки не оказалось под рукой канистры, зато нашлось несколько полиэтиленовых «маек»

Лиза Будрина
На одной из заправок в Хьюстоне, штат Техас, водители наблюдали необычную картину: женщина залила бензин в полиэтиленовый пакет. «Майка» не выдержала веса топлива и порвалась. Это, впрочем, даму не остановило и она продолжила свое странное занятие.

Пакет с лопнувшим нижним швом она «запаковала» еще в один, тщательно завязала и погрузила в багажник своего автомобиля, рядом с покупками из магазина. При это точно не ясно, зачем ей понадобилось топливо в пакете.

Можно предположить, что женщина купила бензин «про запас» например, топливо на этой заправке продавали по привлекательной цене.

Например, в августе этого года в Калифорнии провели акции, в рамках которой можно было купить бензин по цене 30 центов за литр. В кампании участвовали 30 АЗС. Таким необычным образом они поддержали сервис Amazon в продвижении сериала «Удивительная миссис Мейзел» установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.