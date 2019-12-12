Видео: женщина залила бензин в пакеты

Можно предположить, что женщина купила бензин «про запас» – например, топливо на этой заправке продавали по привлекательной цене.

Например, в августе этого года в Калифорнии провели акции, в рамках которой можно было купить бензин по цене 30 центов за литр. В кампании участвовали 30 АЗС. Таким необычным образом они поддержали сервис Amazon в продвижении сериала «Удивительная миссис Мейзел» – установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.