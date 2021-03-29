14:48

В ГИБДД рассказали, как квас, кефир и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры

С помощью эксперимента удалось развеять некоторые мифы, популярные среди автомобилистов

© pixabay.com
Лиза Будрина
Сотрудники ГИБДД и представители Общественной Палаты Республики Алтай провели эксперимент, чтобы наглядно показать, как кефир, квас, «Кока-кола» и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры. Целью было развеять популярный миф о том, что после употребления этих напитков устройство может выявить пары этанола в выдыхаемом воздухе.

Для эксперимента выбрали несколько добровольцев. Первым делом они прошли проверку на алкотестере, подтвердив свою трезвость. После этого каждый из них выпил по 300-500 миллилитров одного из предложенных напитков — кефира, кваса живого брожения, «Кока-колы» и безалкогольного пива. Через 15 минут всех участников снова «продули» при помощи анализатора паров этанола: устройство не выявило алкоголь в выдыхаемом воздухе.

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Фото: 04.мвд.рф

Согласно действующим законам, в литре выдыхаемого воздуха водителя может содержаться до 0,16 миллиграмма спирта, или 0,3 промилле. В случае, если норма превышена, автомобилиста могут оштрафовать на сумму 30 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет.

В период с 2010 по 2013 год нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что некоторые продукты питания дают положительные результаты, а у алкотестеров существует погрешность.

Источник: пресс-служба МВД по Республике Алтай