В ГИБДД рассказали, как квас, кефир и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры

Для эксперимента выбрали несколько добровольцев. Первым делом они прошли проверку на алкотестере, подтвердив свою трезвость. После этого каждый из них выпил по 300-500 миллилитров одного из предложенных напитков — кефира, кваса живого брожения, «Кока-колы» и безалкогольного пива. Через 15 минут всех участников снова «продули» при помощи анализатора паров этанола: устройство не выявило алкоголь в выдыхаемом воздухе.
Фото: 04.мвд.рф
Согласно действующим законам, в литре выдыхаемого воздуха водителя может содержаться до 0,16 миллиграмма спирта, или 0,3 промилле. В случае, если норма превышена, автомобилиста могут оштрафовать на сумму 30 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет.
В период с 2010 по 2013 год нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что некоторые продукты питания дают положительные результаты, а у алкотестеров существует погрешность.