В ГИБДД рассказали, как квас, кефир и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры

Для эксперимента выбрали несколько добровольцев. Первым делом они прошли проверку на алкотестере, подтвердив свою трезвость. После этого каждый из них выпил по 300-500 миллилитров одного из предложенных напитков — кефира, кваса живого брожения, «Кока-колы» и безалкогольного пива. Через 15 минут всех участников снова «продули» при помощи анализатора паров этанола: устройство не выявило алкоголь в выдыхаемом воздухе.