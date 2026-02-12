Бренд Voyah рассказал о новинках для российского рынка

«Полноразмерный кроссовер Voyah Taishan имеет следующие габариты: 5,2 м в длину, 2 м в ширину и 1,8 м в высоту. Салон автомобиля рассчитан на 6 мест в конфигурации 2+2+2 и имеет проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, складные столики, двухсекционную панорамную крышу и потолочный экран для развлечений в пути», – говорится в публикации.

В базовой комплектации Voyah Taishan оснащен тяговой батареей NMC ёмкостью 65 кВт·ч. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 5,5 секунды, а запаса хода на чистом электричестве хватает на 280 км. Гибридная установка флагмана объединяет два электромотора и бензиновый двигатель — суммарный запас хода по циклу WLTP достигает 1120 км.

Вторая ожидаемая новинка – обновлённый минивэн Voyah Dream+. Автомобиль получил 800-вольтовую архитектуру и поддержку быстрой зарядки мощностью до 320 кВт — это значительно сократило время зарядки постоянным током. Версия PHEV оснащена тяговой батареей на 62,5 кВт·ч, которая обеспечивает до 280 км хода на электричестве, а общий запас хода по циклу WLTP достигает 1220 км. Кроме того, у модели есть поворотная задняя ось, которая заметно повышает маневренность в городе.

Ранее водителям рассказали, сколько стоит восстановить ключ от авто ушедших марок.