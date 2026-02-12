Водителям рассказали, сколько стоит восстановить ключ от авто ушедших марок

«Сложность восстановления ключа зависит от используемых решений в замке зажигания и защите от копирования. Как правило, водораздел проходит по 2015 году. Все автомобили, выпущенные до этой даты, скорее всего не вызовут проблем в заказе и программировании ключа. Много аналогов и самих ключей и оборудования. Это может стоить от 35 тысяч рублей, вместе с работой», – отметил эксперт.

По его словам, изготовление ключей для современных автомобилей стало сложной и дорогой процедурой. Для машин 2015−2021 годов нередко требуется установка эмуляторов, перепайка модулей или обход серверов. Работу осилит не каждый мастер, а китайские ключи подходят не все. Цена — от 70 тыс. рублей, но результат корректен.

С автомобилями после 2021 года сложнее: они привязаны к серверам производителя, иногда заказ ключа на российский VIN невозможен (Mercedes-Benz). Применяют дубли ключей или обходные блоки, что сказывается на стоимости и надёжности.

В премиум-сегменте цены доходят до 800 тыс. рублей (рекорд Mercedes-Benz), средний чек на BMW, Porsche, Audi, Jaguar и Land Rover — около 300 тыс. В массовом сегменте (Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai) по прежнему можно обойтись «малой кровью», отметил эксперт.

