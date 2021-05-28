Личную «Чайку» Брежнева продают в Германии за 10,7 миллиона рублей

Выставленный на продажу ГАЗ14, сошедший с конвейера в 1976 году, стал первой моделью серии. Об этом свидетельствует шильдик, на котором указан номер шасси 000001. По словам продавца, вишневую «Чайку» в том же году преподнесли в качестве подарка генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Сколько политик проехал на лимузине неизвестно, однако за годы эксплуатации пробег автомобиля составил 73 300 километров.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: AutoScout24
Судя по фотографиям, советский лимузин сохранился в идеальном состоянии. На кузове «Чайки» отсутствуют следы коррозии, а бежевый велюровый салон с красным ковром на полу у заднего сиденья выглядит как новый. В комплектацию ГАЗ-14 входят электростеклоподъемники, кондиционер, а также радиомагнитола.
В движение лимузин приводит 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 220 лошадиных сил, который комплектуется трехступенчатой автоматической трансмиссией. По словам продавца, всех технический агрегаты автомобиля находится в исправном состоянии и не требуют ремонта. Расстаться с эксклюзивной «Чайкой» владелец готов за 120 000 евро (примерно 10,7 миллиона рублей по текущему курсу).
Некоторое время назад в Москве выставили на продажу лимузин ЗИЛ 1973 года выпуска с пробегом 15 000 километров. За автомобиль практически в идеальном состоянии продавец запросил 19 миллионов рублей.