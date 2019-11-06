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11:02

В России продают права Брежнева

Водительское удостоверение генсека оценили в 1,5 миллиона рублей

© litfund.ru
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги автомобильные права Леонида Ильича Брежнева. Судя по документу, выданному в 1975 году, у генсека были открыты все категории: он имел право управлять мотоциклами, легковыми автомобилями, грузовиками до 3,5 тонн, автобусами и машинами с прицепом.

До недавнего времени документ находился на даче Брежнева, а после того, как дом перешел новому хозяину, личные вещи генсека стали достоянием рынка. На сайте аукционного дома указано, что удостоверение находится в отличном состоянии.

litfund.ru

В комплекте с правами идет талон предупреждений, в котором «отсутствуют дыры, потому что нарушений у водителя не было».

Торги пройдут 14 ноября в 19-00 в Москве. Прием заочных ставок будет закрыт в 17-00 того же дня.

В апреле прошлого года на продажу выставили «Чайку» Брежнева. Автомобиль 1980 года с пробегом всего две тысячи километров стоил 30 миллионов рублей. Автор объявления утверждал, что машина использовалась во время визита генсека в Узбекистан.