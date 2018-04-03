«Чайку» Брежнева выставили на продажу

На сайте объявлений «Юла» появилось сообщение о продаже ГАЗ-13 «Чайка» образца 1980 года. Продавец машины утверждает, что лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей.

За все время «Чайка» успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до «сотни» за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Оснащение «Чайки» соответствует статусу машины и нехарактерно для других отечественных машин того периода. Так, лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами с отделкой кожей.

Ранее сообщалось, что на продажу выстаивали другой правительственный автомобиль – длиннобазный седан ГАЗ-12 ЗИМ. Рестомод с двигателем Nissan, автоматической трансмиссией и измененным салоном оценили в 20 миллионов рублей.