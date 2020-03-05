Закрылась британская компания, выпускавшая люксовые спорткары

Изначально Bristol Cars была автомобильным подразделением одного из британской авиастроительной компании Bristol Aeroplane Co. При разработке машин использовались разработки BMW, доставшихся официальным лицам корпорации после Второй мировой войны.
В 1960 году Bristol Cars стала самостоятельной, а позже ее линейка разрослась до нескольких моделей: Fighter, Blenheim, Blenheim Speedster и Series 6. Топовый Fighter выпускался в период с 2004 по 2011 год и оснащался восьмилитровым двигателем V10 мощностью 1026 лошадиных сил, созданным на базе мотора суперкара Dodge Viper. От 0 до 100 километров в час он разгонялся за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляла 362 километра в час.
В 2011 году Bristol Cars объявила о банкротстве и сократила более двадцати сотрудников. В тот же год ее приобрела швейцарская фирма Kamkorp Autocraft, входящая в состав группы Frazer-Nash.
В 2017 году на свет появился спорткар Bristol Bullet с 400-сильным мотором BMW. Купе укомплектовали 4,8-литровой атмосферной «восьмеркой», которая обеспечивала ему разгон с места до «сотни» менее чем за пять секунд.