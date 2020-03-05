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5 марта, 15:43

Закрылась британская компания, выпускавшая люксовые спорткары

Бренд Bristol прекратил существование

Bristol Bullet 2017
Лиза Будрина
Частная автомобильная компания Bristol Cars, базирующаяся в одноименном британском городе, ликвидирована по решению суда. Автопроизводитель, существовавший с 1945 года, теперь должен распродать активы, чтобы расплатиться с кредиторами.

Изначально Bristol Cars была автомобильным подразделением одного из британской авиастроительной компании Bristol Aeroplane Co. При разработке машин использовались разработки BMW, доставшихся официальным лицам корпорации после Второй мировой войны.

В 1960 году Bristol Cars стала самостоятельной, а позже ее линейка разрослась до нескольких моделей: Fighter, Blenheim, Blenheim Speedster и Series 6. Топовый Fighter выпускался в период с 2004 по 2011 год и оснащался восьмилитровым двигателем V10 мощностью 1026 лошадиных сил, созданным на базе мотора суперкара Dodge Viper. От 0 до 100 километров в час он разгонялся за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляла 362 километра в час.

Bristol Fighter 2004–2011

В 2011 году Bristol Cars объявила о банкротстве и сократила более двадцати сотрудников. В тот же год ее приобрела швейцарская фирма Kamkorp Autocraft, входящая в состав группы Frazer-Nash.

В 2017 году на свет появился спорткар Bristol Bullet с 400-сильным мотором BMW. Купе укомплектовали 4,8-литровой атмосферной «восьмеркой», которая обеспечивала ему разгон с места до «сотни» менее чем за пять секунд.