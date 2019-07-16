Все новостройки Великобритании оборудуют зарядками для электрокаров

Как пишет Auto Express, сейчас власти обсуждают все «за» и «против» такого шага и проводят публичные консультации. Если решение будет принято в пользу нового требования, покупателям квартир в новых домах больше не придется пользоваться правительственной схемой субсидирования зарядных устройств — розетки будут установлены по умолчанию. Основная идея в том, чтобы сделать зарядку электромобиля или гибрида настолько же простой и удобной, как зарядку гаджета.

Это — еще один шаг Великобритании на пути к реализации стратегии «Дорога к нулю». Ее суть заключается в том, что к 2040 году страна планирует полностью отказаться от автомобилей с классическими ДВС, а также от «мягких» гибридных силовых установок с маленьким запасом хода, полностью перейдя на электричество. Стоимость программы оценивается в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, только на снижение уровня выбросов от дизельных моторов ушло 355 миллионов.