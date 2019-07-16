Все новостройки Великобритании оборудуют зарядками для электрокаров

Как пишет Auto Express, сейчас власти обсуждают все «за» и «против» такого шага и проводят публичные консультации. Если решение будет принято в пользу нового требования, покупателям квартир в новых домах больше не придется пользоваться правительственной схемой субсидирования зарядных устройств — розетки будут установлены по умолчанию. Основная идея в том, чтобы сделать зарядку электромобиля или гибрида настолько же простой и удобной, как зарядку гаджета.
Это — еще один шаг Великобритании на пути к реализации стратегии «Дорога к нулю». Ее суть заключается в том, что к 2040 году страна планирует полностью отказаться от автомобилей с классическими ДВС, а также от «мягких» гибридных силовых установок с маленьким запасом хода, полностью перейдя на электричество. Стоимость программы оценивается в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, только на снижение уровня выбросов от дизельных моторов ушло 355 миллионов.
Помимо запрета на продажу неэкологичных автомобилей, власти выдвинули требование ко всем пунктам зарядки: начиная с 2020 года все они должны добавить возможность бесконтактной оплаты без предварительной регистрации. Сейчас на территории страны есть несколько различных компаний, каждая из которых обслуживает свои станции. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю сначала нужно зарегистрироваться и лишь после этого он сможет зарядить свой автомобиль.
Накануне также стало известно, что руководство британской компании MINI решило присоединиться к этой программе и к 2030 году планирует полностью отказаться от любых модификаций кроме электрических. В конце июля производитель представил свой первый электрический автомобиль, интерес к которому оказался гораздо выше, нежели предполагали в компании, поэтому марка всерьез рассматривает полный переход на экологичный транспорт.