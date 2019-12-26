Британские дипломаты пересядут на электромобили

Постепенно электрокарами будут заменяться и другие машины посольств: к 2022 году каждый четвёртый английский дипломат будет ездить на автомобилях с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, а к 2030 на электромобили пересадят работников дипломатической миссии по всему миру.

Забота об окружающей среде со стороны дипломатических ведомств Великобритании не ограничится постепенным отказом от бензиновых машин: британский МИД уже анонсировал установку солнечных батарей на крышах своих представительств, а также полный отказ от использования пластиковых стаканчиков.