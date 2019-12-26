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13:39

Британские дипломаты пересядут на электромобили

Послам Великобритании выдадут 30 батарейных машин в течение четырех месяцев

© Jaguar
Сергей Ильин
Представительства Великобритании по всему миру — от Монреаля до Рио-де-Жанейро — получат электрические кроссоверы Jaguar I-Pace. Один из электрокаров поступит в Москву. Замена автомобилей обусловлена заботой об окружающей среде: дипломатическая служба Соединённого Королевства планирует стать одной из самых экологичных в мире.

Секретарь МИД Соединённого Королевства Саймон Макдональд подчеркнул, что «переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет Великобритании стать самой «зелёной» дипломатической службой в мире». Кроссоверы Jaguar I-Pace появятся в диппредставительствах до апреля 2020 года. Вероятно, электромобили получат послы Великобритании, то есть в России экологически чистая новинка перейдёт в распоряжение сэра Лори Бристоу и заменит седан Jaguar XJL 2014 года выпуска.

Служебный автомобиль посла Великобритании в России, фото — platesmania.com

Постепенно электрокарами будут заменяться и другие машины посольств: к 2022 году каждый четвёртый английский дипломат будет ездить на автомобилях с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, а к 2030 на электромобили пересадят работников дипломатической миссии по всему миру.

Забота об окружающей среде со стороны дипломатических ведомств Великобритании не ограничится постепенным отказом от бензиновых машин: британский МИД уже анонсировал установку солнечных батарей на крышах своих представительств, а также полный отказ от использования пластиковых стаканчиков.

Вероятно, в будущем британских послов пересадят на электрические седаны Jaguar XJ пятого поколения. Премьера флагманской модели состоится в течение 2020 года. Ожидается, что новинка дебютирует с чисто электрической силовой установкой, но в будущем XJ обзаведётся гибридными версиями с традиционными ДВС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планировала законодательно запретить автомобили на традиционном топливе на территории королевства к 2050 году. Однако жёсткая экологическая политика может быть скорректирована, если в течение пяти лет другие государства не последуют примеру Лондона.

Источник: ТАСС