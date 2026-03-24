Британский стартап превратил Audi Quattro в 600-сильного монстра с мотором от RS4

Вместо штатного 2,1-литрового пятицилиндрового турбомотора под капотом "поселят" 4,2-литровый V8 от RS4, который в стоке выдает 414 л.с. Однако создатели решили пойти дальше и оснастят двигатель нагнетателем, чтобы поднять отдачу минимум до 600 л.с. Работать мотор будет в паре с механической коробкой передач.

Помимо замены двигателя, британцы полностью переработают кузов, вдохновляясь обликом S1 Quattro — легендарного раллийного автомобиля эпохи Group B. Машина получит новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, черную решетку радиатора, расширенные колесные арки на всех четырех колесах, массивное антикрыло, оригинальный диффузор и два патрубка выхлопной системы.

Все эти элементы, по словам главы компании Мака Заглевски, будут выполнять не только декоративную, но и практическую функцию, работая на охлаждение и аэродинамику.

Благодаря новому кузову автомобиль окажется как минимум на 250 килограммов легче, чем RS4 B7.

