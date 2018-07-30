Суд признал его виновным в опасном вождении и приговорил к 21 месяцу тюрьмы

Пульс

Британец на украденном мотоцикле установил рекорд скорости

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30 июля 2018

Житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook.

По данным местных правоохранительных органов, при осмотре брошенной машины в Хакнелле сотрудники полиции нашли номерной знак с украденного мотоцикла. Дальнейшее расследование привело их к Кэмпиону, в доме которого был обнаружен ноутбук с большим количеством записей экстремальной езды на мотоциклах.

Видео со страницы Nottinghamshire Police в Facebook.

После ознакомления с материалами, суд признал Кэмпиона виновным по пяти эпизодам опасного вождения, а также в пособничестве при сбыте краденых вещей. Зафиксированная на видео скорость мотоцикла — 304 километра в час — самая высокая из зафиксированных на британских дорогах.

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