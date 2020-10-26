Новый Land Rover Defender сломался на второй день эксплуатации

Для тест-драйва американские журналисты приобрели белый Land Rover Defender в базовой комплектации, которая включает в себя двухлитровую бензиновую «турбочетверку» с отдачей 300 лошадиных сил (400 Нм) в паре с восьмидиапазонным «автоматом». До «сотни» такая модификация внедорожника разгоняется за 7,7 секунды. Максимальная скорость модели – 190 километров в час. Кроме того, автомобиль дополнительно оснастили задним дифференциалом с блокировкой и третьим пассажирским местом на первом ряду.
Журналисты решили провести тест-драйв внедорожника на испытательной трассе Webster Pass в штате Колорадо. В ходе первого заезда специалисты не подвергали Land Rover каким-либо экстремальным нагрузкам. Когда после перерыва испытатели попробовали завести двигатель, на приборной панели загорелся индикатор Check Engine. При помощи собственного сканера, мужчины обнаружили проблему с образованием топливной смеси во втором и третьем цилиндрах двигателя.
Ошибку исправили в официальном сервисном центре, однако после приемки, у автомобиля перестала работать система камер кругового обзора. В ходе диагностики сотрудники СТО выяснили, что у внедорожника отказал модуль, управляющий камерами.
Land Rover Defender получил новый турбодизель и мощную гибридную версию
Сотрудники сервиса признали заводской дефект, однако в наличии требуемого элемента у дилера не оказалось. Кроме того, в ходе второй диагностики у «Дефендера» снова загорелся значок Check Engine. По словам специалистов, внедорожнику предстоит замена форсунок мотора. Сколько времени займет ремонт автомобиля не сообщается. За два дня эксплуатации новый Land Rover Defender проехал всего 269 километров.
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