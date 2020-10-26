Новый Land Rover Defender сломался на второй день эксплуатации

Для тест-драйва американские журналисты приобрели белый Land Rover Defender в базовой комплектации, которая включает в себя двухлитровую бензиновую «турбочетверку» с отдачей 300 лошадиных сил (400 Нм) в паре с восьмидиапазонным «автоматом». До «сотни» такая модификация внедорожника разгоняется за 7,7 секунды. Максимальная скорость модели – 190 километров в час. Кроме того, автомобиль дополнительно оснастили задним дифференциалом с блокировкой и третьим пассажирским местом на первом ряду.

Журналисты решили провести тест-драйв внедорожника на испытательной трассе Webster Pass в штате Колорадо. В ходе первого заезда специалисты не подвергали Land Rover каким-либо экстремальным нагрузкам. Когда после перерыва испытатели попробовали завести двигатель, на приборной панели загорелся индикатор Check Engine. При помощи собственного сканера, мужчины обнаружили проблему с образованием топливной смеси во втором и третьем цилиндрах двигателя.

Ошибку исправили в официальном сервисном центре, однако после приемки, у автомобиля перестала работать система камер кругового обзора. В ходе диагностики сотрудники СТО выяснили, что у внедорожника отказал модуль, управляющий камерами.