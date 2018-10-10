Новый Ford Bronco получит семиступенчатую «механику»

Судя по спецификации на сайте Getrag, коробка передач с внутренним индексом 6/7MTI550 рассчитана на передачу крутящего момента величиной до 550 Нм. Например, ее можно совместить с 2,7-литровым турбомотором EcoBoost, который выдает 542 Нм момента.
По данным сайта Jalopnik, над новой трансмиссией, которую можно использовать в полноприводных автомобилях, работают сотрудники завода Getrag в китайском Наньчане и технического центра Ford в британском Дантон Уэйлетс. Комментировать эту информации представители Ford отказались.
Дебют нового Bronco запланирован на следующий год. Внедорожник сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. За основу дизайна модели возьмут концептуальный внедорожник Troller R-X, представленный в 2012 году.