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12:01

Новый Ford Bronco получит семиступенчатую «механику»

Над новой трансмиссией работает фирма Getrag

© Иллюстрация: bronco6g.com
Внедорожник Ford Bronco следующего поколения планируется оснастить семиступенчатой механической коробкой передач. Трансмиссия разрабатывается совместно с Getrag и должна выйти на рынок в 2021 году.

Судя по спецификации на сайте Getrag, коробка передач с внутренним индексом 6/7MTI550 рассчитана на передачу крутящего момента величиной до 550 Нм. Например, ее можно совместить с 2,7-литровым турбомотором EcoBoost, который выдает 542 Нм момента.

По данным сайта Jalopnik, над новой трансмиссией, которую можно использовать в полноприводных автомобилях, работают сотрудники завода Getrag в китайском Наньчане и технического центра Ford в британском Дантон Уэйлетс. Комментировать эту информации представители Ford отказались.

Один из последних Ford Bronco. Выпускавшийся с 1994 по 1996 год Bronco XLT Sport.

Дебют нового Bronco запланирован на следующий год. Внедорожник сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. За основу дизайна модели возьмут концептуальный внедорожник Troller R-X, представленный в 2012 году.

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