Новый Ford Bronco получит семиступенчатую «механику»

Судя по спецификации на сайте Getrag, коробка передач с внутренним индексом 6/7MTI550 рассчитана на передачу крутящего момента величиной до 550 Нм. Например, ее можно совместить с 2,7-литровым турбомотором EcoBoost, который выдает 542 Нм момента.

По данным сайта Jalopnik, над новой трансмиссией, которую можно использовать в полноприводных автомобилях, работают сотрудники завода Getrag в китайском Наньчане и технического центра Ford в британском Дантон Уэйлетс. Комментировать эту информации представители Ford отказались.