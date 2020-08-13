Ford сделал Bronco для рыбаков и спасателей

Внедорожник Bronco Two-Door Trail Rig подойдет для хардкорных трейловых заездов. Концепт основан на версии Badlands и оснащен трубчатыми дверями и совместимыми с бэдлоками колесами. На крыше установлена 40-дюймовая световая «балка». В оснащение также входят лебедка Ford Performance by WARN и сэнд-траки.

Компанию рамному внедорожнику составляет скроенный по похожим лекалам кроссовер Bronco Sport Trail Rig с лифт-комплектом подвески, 31-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3, дополнительным светом и багажником на крыше.