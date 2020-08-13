Ford сделал Bronco для рыбаков и спасателей

Первый концепт называется Ford Bronco Four-Door Outer Banks Fishing Guide и предназначен для профессиональных рыбаков. Внедорожник оборудован мягкой крышей Bestop Sunrider над первым рядом сидений, новыми рейлингами и поперечинами, багажником Yakima LockNLoad Platform, а также изготовленной специально для автомобиля «скамейкой» с креплениями для удилищ. Составной бампер Ford Performance с массивной дугой предназначен для расчистки подъездов к водоему.
Внедорожник Bronco Two-Door Trail Rig подойдет для хардкорных трейловых заездов. Концепт основан на версии Badlands и оснащен трубчатыми дверями и совместимыми с бэдлоками колесами. На крыше установлена 40-дюймовая световая «балка». В оснащение также входят лебедка Ford Performance by WARN и сэнд-траки.
Компанию рамному внедорожнику составляет скроенный по похожим лекалам кроссовер Bronco Sport Trail Rig с лифт-комплектом подвески, 31-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3, дополнительным светом и багажником на крыше.
Вседорожник Bronco Sport TOW RZR предназначен для буксировки чего-нибудь вроде багги Polaris RZR XP Turbo 1000, поэтому из новшеств там только фаркоп класса II (масса прицепа не должна превышать тонну).
Последний концепт — Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol — выступит машиной поддержки на мероприятиях Bronco Off-Roadeo. Это курсы повышения водительского мастерства, которые позволят новоиспеченным владельцам Бронко больше узнать о возможностях своих автомобилей. Кроссовер для спасателей оборудован дроном, велосипедным креплением Yakima в салоне, а также полным набором средств для вызволения застрявших.
Новый Ford Bronco представили в середине прошлого месяца. Внедорожник построен на платформе пикапа Ranger и может быть оснащен двумя типами трансмиссий. Базовым мотором для Бронко стала «турбочетверка» EcoBoost 2.3 (273 лошадиные силы и 420 Нм), сопряженная с семиступенчатой «механикой» или десятидиапазонным автоматов. Также для модели доступен 2,7-литровый V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента.