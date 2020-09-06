Новый Ford Bronco щедро наполнен разнообразными «пасхалками»: пожалуй, самой очевидной из них является форма кнопки запуска мотора, которая копирует очертания фары головного света. На рычаге коробки передач можно обнаружить небольшой флаг США, а на внутренней облицовке нижней части багажной двери отштампована крупная надпись Ford — точь-в-точь как в грузовом отсеке классического «Бронко». В очертаниях фонарей можно увидеть букву В, которая, очевидно, намекает на Bronco. Однако главный дизайнер внедорожника сообщил, что не все «пасхалки» Ford Bronco удалось обнаружить.
В интервью изданию Muscle Cars and Trucks Пол Рэйт рассказал, что публике пока не удалось найти «главную» пасхалку, которая скрыта от глаз. Дизайнер отметил, что это «вызывает улыбку» на его лице, но отказался объяснять, как можно найти этот таинственный элемент или дать хоть какие-нибудь подсказки относительно его расположения. В пикапе Ford F-150 нового поколения тоже обнаружили несколько «пасхалок», которые напрямую связаны со страной происхождения бренда.