Не все «пасхалки» Ford Bronco удалось обнаружить

В интервью изданию Muscle Cars and Trucks Пол Рэйт рассказал, что публике пока не удалось найти «главную» пасхалку, которая скрыта от глаз. Дизайнер отметил, что это «вызывает улыбку» на его лице, но отказался объяснять, как можно найти этот таинственный элемент или дать хоть какие-нибудь подсказки относительно его расположения. В пикапе Ford F-150 нового поколения тоже обнаружили несколько «пасхалок», которые напрямую связаны со страной происхождения бренда.