Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco

Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на раме, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки. «Тележка» оборудована регулируемыми амортизаторами Fox, передним и задним дифференциалами Currie, тормозной системой Brembo с шестипоршневыми суппортами. Кузовные панели внедорожника изготовлены из углепластика; зазоры составляют четыре миллиметра, а качество покраски соответствуют уровню выставочных автомобилей.
В движение электрический «Бронко» приводит 275-киловаттный мотор BorgWarner (374 силы и 240 Нм момента), питающийся от литий-ионной батареи емкостью 70 киловатт-часов. Пробег на одной зарядке — 306 километров. Электромотор совмещен с пятиступенчатой «механикой» и двухступенчатой раздаткой Atlas. Привод — подключаемый полный.
В отделке салона, сохранившего архитектуру оригинальной машины, используются панели из орешника или бамбука. Обивка сидений может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи. Панель приборов — полностью цифровая. Предусмотрена возможность обновления блока управления силовой установкой, батареи и ПО контрольных систем.
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