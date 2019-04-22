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10:51

Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco

Внедорожник выпустят мелкой серией по цене около 250 тысяч долларов

Инжиниринговая фирма Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса выпустит мелкую партию рестомодов классического Ford Bronco с электрической силовой установкой. Кузовные панели внедорожника изготовят из карбона, а в отделке салона будут использоваться панели из натурального дерева. Ориентировочная цена автомобиля составит 250 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей).
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Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на раме, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки. «Тележка» оборудована регулируемыми амортизаторами Fox, передним и задним дифференциалами Currie, тормозной системой Brembo с шестипоршневыми суппортами. Кузовные панели внедорожника изготовлены из углепластика; зазоры составляют четыре миллиметра, а качество покраски соответствуют уровню выставочных автомобилей.

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В движение электрический «Бронко» приводит 275-киловаттный мотор BorgWarner (374 силы и 240 Нм момента), питающийся от литий-ионной батареи емкостью 70 киловатт-часов. Пробег на одной зарядке — 306 километров. Электромотор совмещен с пятиступенчатой «механикой» и двухступенчатой раздаткой Atlas. Привод — подключаемый полный.

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В отделке салона, сохранившего архитектуру оригинальной машины, используются панели из орешника или бамбука. Обивка сидений может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи. Панель приборов — полностью цифровая. Предусмотрена возможность обновления блока управления силовой установкой, батареи и ПО контрольных систем.

Zero Labs Automotive уже сейчас предлагает зарезервировать один из 150 внедорожников. Вносить депозит не требуется.

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