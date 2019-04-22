Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco

В отделке салона, сохранившего архитектуру оригинальной машины, используются панели из орешника или бамбука. Обивка сидений может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи. Панель приборов — полностью цифровая. Предусмотрена возможность обновления блока управления силовой установкой, батареи и ПО контрольных систем.