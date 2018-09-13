Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Внедорожник комплектуется новыми усиленными мостами Dana 44, кастомной выхлопной системой, современной головной оптикой и тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап восстановление машины документируется: раз в неделю клиент фирмы получает отчет с указанием времени работы над автомобилем, списком запчастей и фотографиями, которых за все время делается около 600 штук.