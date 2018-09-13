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11:30

Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Ателье Velocity Restorations представило новый проект восстановления внедорожника

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Американскому ателье Velocity Restorations понадобилось 1500 часов, чтобы построить рестомод Ford Bronco образца 1973 года. Внедорожник полностью разобрали, восстановили ему кузов, заменили практически все основные узлы и заново собрали. Цена такой машины составляет 229 тысяч долларов (15,7 миллиона рублей) — дороже базовой версии Mercedes-Benz G 63 AMG.

Работа над «Бронко» начинается с полной разборки автомобиля. Около 300 часов уходит на удаление ржавчины, изготовление новых металлических деталей и подгонку кузовных панелей. Еще 550 часов требуется для шлифовки и покраски кузова — эти операции специалисты Velocity Restorations проводят вручную.

Сама длительная фаза восстановление внедорожника — сборка: установка лифт-комплекта подвески, нового салона, прокладка электропроводки и монтаж новых приборов. В качестве силовой установке на рестомоде Ford Bronco используется двигатель 5.0 V8 Ford Racing (агрегат семейства Coyote устанавливается на Mustang), сопряженный с четырехступенчатой трансмиссией.

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Внедорожник комплектуется новыми усиленными мостами Dana 44, кастомной выхлопной системой, современной головной оптикой и тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап восстановление машины документируется: раз в неделю клиент фирмы получает отчет с указанием времени работы над автомобилем, списком запчастей и фотографиями, которых за все время делается около 600 штук.

Icon Old School BR от Icon.

Ранее похожий проект представила калифорнийская Icon. Внедорожник, построенный на базе Bronco первого поколения, получил название Icon Old School BR, амортизаторы Fox Racing и пятилитровый двигатель V8 Coyote, который может сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

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