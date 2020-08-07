Посмотрите, как новый Ford Bronco проходит одну из сложнейших внедорожных трасс

Оффроуд-трассу протяженностью 35 километров прошли три Bronco: помимо упомянутой версии Badlands, использовались внедорожники на 33-дюймовых колёсах, один из которых был с механической коробкой передач. Вариант с пакетом Sasquatch отличается увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом (у стандартного внедорожника он равен 213 и 211 миллиметрам в зависимости от типа кузова), 35-дюймовыми грязевыми покрышками и настройками подвески.

На видео, опубликованном в YouTube, продемонстрирован один из отрезков маршрута с огромными камнями, по которым автомобилю приходится буквально карабкаться, продвигаясь на считанные сантиметры. Прочие отрезки трассы проходят через леса и другие природные препятствия.