Посмотрите, как новый Ford Bronco проходит одну из сложнейших внедорожных трасс

Оффроуд-трассу протяженностью 35 километров прошли три Bronco: помимо упомянутой версии Badlands, использовались внедорожники на 33-дюймовых колёсах, один из которых был с механической коробкой передач. Вариант с пакетом Sasquatch отличается увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом (у стандартного внедорожника он равен 213 и 211 миллиметрам в зависимости от типа кузова), 35-дюймовыми грязевыми покрышками и настройками подвески.
На видео, опубликованном в YouTube, продемонстрирован один из отрезков маршрута с огромными камнями, по которым автомобилю приходится буквально карабкаться, продвигаясь на считанные сантиметры. Прочие отрезки трассы проходят через леса и другие природные препятствия.
Видео: BAJA GLADIATOR
Ford Bronco шестого поколения дебютировал в середине июля, и буквально за первые сутки была раскуплена вся партия из 3,5 тысячи внедорожников в исполнении First Edition. Такие машины укомплектованы 2,7-литровым наддувным V6 мощностью 315 лошадиных сил и десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Позже Ford удвоил объёмы выпуска спецверсии, но и дополнительный тираж забронировали в течение нескольких часов.
Новый Ford Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Модель доступна в трёх- и пятидверном исполнениях, причем пятидверка предложена для Bronco впервые. Цены начинаются от 28,5 тысячи долларов (два миллиона рублей по нынешнему курсу). В семейство Bronco также вошёл кроссовер Bronco Sport, построенный на платформе Kuga. Он стоит от 26,5 тысячи долларов.