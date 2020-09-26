Ford стилизовал легкосплавные колёса под штампованные

Для более доступных модификаций Bronco Sport эти 17-дюймовые колёса не предлагаются вовсе. «Внедорожная» комплектация Badlands отличается увеличенным дорожным просветом и другими опциями для успешного штурма бездорожья. Кроссовер Bronco Sport построен на модифицированной платформе от моделей Escape и Focus, а тяга на заднюю ось в его полноприводной трансмиссии передаётся через муфту. На выбор предлагается 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы и 2,0-литровый 284-сильный двигатель.