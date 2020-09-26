Стальные штампованные колёса считаются неизменным атрибутом бюджетных автомобилей и выглядят, как правило, примерно одинаково: скучный дизайн, серый или чёрный цвет, круглые или овальные вырезы. Производители пытаются спрятать их за колпаками, но Ford стилизовал легкосплавные колёса под штампованные, поступив ровно наоборот. Алюминиевые колёсные диски матового графитового цвета выглядят точь-в-точь как дешёвые «штамповки», но для топовой версии Badlands нового кроссовера Bronco Sport за них нужно доплатить ещё 300 долларов, сообщает издание Ford Authority.
Для более доступных модификаций Bronco Sport эти 17-дюймовые колёса не предлагаются вовсе. «Внедорожная» комплектация Badlands отличается увеличенным дорожным просветом и другими опциями для успешного штурма бездорожья. Кроссовер Bronco Sport построен на модифицированной платформе от моделей Escape и Focus, а тяга на заднюю ось в его полноприводной трансмиссии передаётся через муфту. На выбор предлагается 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы и 2,0-литровый 284-сильный двигатель.