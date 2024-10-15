Новый Ford Bronco получил версию в стиле Baja Bronco из 1970-х

Корни нынешнего Ford Bronco нужно искать в легендарных Baja Bronco Билла Строппа, блиставших в американских ралли-рейдах 1970-х годов. Их феноменальный успех был даже отмечен заводской спецверсией, выпущенной в количестве 650 штук. Всё, что выезжало из ворот мастерской Строппа, могло сразу ехать на старт очередной Baja 1000, и новый Bronco Stroppe Special Edition в этом плане не отличается от предка. Внедорожник предложат только с двухдверным кузовом, двигателем V6 2.7, развивающим 335 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента, и десятидиапазонным автоматом.