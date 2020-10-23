Новый Ford Bronco получил огнестойкий салон и пожарный шланг

В числе других особенностей спецверсии – расширители колёсных арок, багажник на крыше, а также дополнительный блок освещения над лобовым стеклом. Дополнительно внедорожник укомплектовали рацией для связи со штабом, катушкой с пожарным шлангом и водяным насосом высокого давления.

Автомобиль выкрашен в салатовый и белый цвета как и классический Ford Bronco первого поколения Лесной пожарной службы США (USFS). Новинка была разработана совместно с фирмой Filson, выпускающей экипировку для активного отдыха.