14:48

Новый Ford Bronco получил огнестойкий салон и пожарный шланг

Появилась особая версия внедорожника для борьбы с пожарами

Ford Bronco Wildland Fire Rig © Ford
Лиза Будрина
Компания Ford представила особую версию нового Bronco, подготовленную для борьбы с лесными пожарами. Такой внедорожник оснащён 190-литровым баком для воды, пожарным шлангом, бензопилой и лебедкой, а его салон отделан огнестойким нейлоном. «Пожарный» Ford Bronco получил название Wildland Fire Rig.

В числе других особенностей спецверсии расширители колёсных арок, багажник на крыше, а также дополнительный блок освещения над лобовым стеклом. Дополнительно внедорожник укомплектовали рацией для связи со штабом, катушкой с пожарным шлангом и водяным насосом высокого давления.

Автомобиль выкрашен в салатовый и белый цвета как и классический Ford Bronco первого поколения Лесной пожарной службы США (USFS). Новинка была разработана совместно с фирмой Filson, выпускающей экипировку для активного отдыха.

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Ford Bronco Wildland Fire Rig

Фото: Ford

Обычный Bronco доступен на рынке с 2,3-литровой «турбочетвёркой» мощностью 273 лошадиные силы, которая работает в паре с десятидиапазонным «автоматом» или семиступенчатой механической коробкой передач.

Видео: Ford Motor Company

В качестве альтернативы предлагается версия с 2,7-литровым V6 мощностью 314 лошадиных сил такой внедорожник комплектуется только автоматической трансмиссией.

Источник: пресс-служба Ford