29-летний Ford Bronco без пробега выставили на продажу

Из описания на сайте Bring a Trailer следует, что весной 2020-го этот Ford Bronco XLT выкупил дилер из Мичигана, а двумя годами ранее он перешел в собственность владельца склада, так как прежний собственник от машины отказался.

За почти 30 лет внедорожник проехал всего 47 километров — и поэтому сохранился в первозданном виде. Небольшие сколы на кузове, помутневшая от времени хромированная отделка и замененная форточка со стороны водителя — не в счет.