19:44

29-летний Ford Bronco без пробега выставили на продажу

Все эти годы внедорожник пылился на складе

Ford Bronco XLT 1991 © Bring a Trailer
Алексей Носаченко
На онлайн-аукционе Bring a Trailer появилось объявление о продаже Ford Bronco XLT 1991 модельного года. Внедорожник по непонятным причинам все эти годы простоял на складе в штате Висконсин, а потому продается как «капсула времени» с околонулевым пробегом.

Из описания на сайте Bring a Trailer следует, что весной 2020-го этот Ford Bronco XLT выкупил дилер из Мичигана, а двумя годами ранее он перешел в собственность владельца склада, так как прежний собственник от машины отказался.

За почти 30 лет внедорожник проехал всего 47 километров — и поэтому сохранился в первозданном виде. Небольшие сколы на кузове, помутневшая от времени хромированная отделка и замененная форточка со стороны водителя — не в счет.

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Кузов «Бронко» окрашен в белый колер Colonial White, салон отделан красной тканью. Из заводского оснащения присутствуют усилитель руля и тормозов, ручная блокировка передних ступиц, дифференциал повышенного трения и несколько опциональных пакетов: Preferred Equipment 684 (кондиционер, электростеклоподъемники, радио и обогрев заднего стекла) и Heavy Duty Service (усиленные пружины и амортизаторы, а также задний стабилизатор).

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Под капотом Ford Bronco XLT установлена рядная «шестерка» объемом 4,9 литра и мощностью 147 лошадиных сил (360 Нм). Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой с двумя передачами. По паспорту «Бронко» с таким двигателем разгонялся до 60 миль в час (97 километров в час) за 13 секунд, а его максимальная скорость составляла 148 километров в час.

Аукцион продлится ещё шесть дней. Последняя ставка за внедорожник — 31 250 долларов, что соответствует 2,4 миллиона рублей. Новый Bronco шестого поколения тем временем можно купить за 28 500 долларов (2,2 миллиона рублей).