29-летний Ford Bronco без пробега выставили на продажу

Из описания на сайте Bring a Trailer следует, что весной 2020-го этот Ford Bronco XLT выкупил дилер из Мичигана, а двумя годами ранее он перешел в собственность владельца склада, так как прежний собственник от машины отказался.
За почти 30 лет внедорожник проехал всего 47 километров — и поэтому сохранился в первозданном виде. Небольшие сколы на кузове, помутневшая от времени хромированная отделка и замененная форточка со стороны водителя — не в счет.
Кузов «Бронко» окрашен в белый колер Colonial White, салон отделан красной тканью. Из заводского оснащения присутствуют усилитель руля и тормозов, ручная блокировка передних ступиц, дифференциал повышенного трения и несколько опциональных пакетов: Preferred Equipment 684 (кондиционер, электростеклоподъемники, радио и обогрев заднего стекла) и Heavy Duty Service (усиленные пружины и амортизаторы, а также задний стабилизатор).
Под капотом Ford Bronco XLT установлена рядная «шестерка» объемом 4,9 литра и мощностью 147 лошадиных сил (360 Нм). Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой с двумя передачами. По паспорту «Бронко» с таким двигателем разгонялся до 60 миль в час (97 километров в час) за 13 секунд, а его максимальная скорость составляла 148 километров в час.
Аукцион продлится ещё шесть дней. Последняя ставка за внедорожник — 31 250 долларов, что соответствует 2,4 миллиона рублей. Новый Bronco шестого поколения тем временем можно купить за 28 500 долларов (2,2 миллиона рублей).