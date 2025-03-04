В России возобновили производство самой дорогой «Нивы» с новой оптикой

Помимо новых оттенков кузова, внедорожнику достались светодиодные ходовые огни. По данным АвтоВАЗа, новая оптика отличаются большей долговечностью по сравнению с традиционными лампами накаливания. Кроме того, яркость таких фар выросла на 50 процентов, а применение светодиодов улучшило баланс энергопотребления.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным клиренсом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, а также иными амортизаторами и винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения. В движение полноприводный внедорожник приводит 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Агрегат комплектуют пятиступенчатой «механикой».