Lada Niva Sport получит «гоночную» спецверсию и двигатель 1.8

На Niva Sport Silk Way появится и другой двигатель. К концу года внедорожник обещают оснастить мотором 1.8, тогда как сейчас ему положен только «атмосферник» 1.6 от Granta Sport, развивающий 122 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. Новый агрегат будет выдавать 144 силы, правда, пока это всего лишь предположение.