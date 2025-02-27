Lada Niva Sport получит «гоночную» спецверсию и двигатель 1.8

Lada Niva Sport получит «гоночную» спецверсию и двигатель 1.8Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил выпуск спецверсии Niva Sport под названием «Шелковый путь». Такой внедорожник показали летом минувшего года. Он отличался ярко-оранжевым кузовом, комбинированной отделкой салона, багажником на крыше и другими оригинальными деталями. Сейчас говорится о кожаном салоне, а также других креслах.
На Niva Sport Silk Way появится и другой двигатель. К концу года внедорожник обещают оснастить мотором 1.8, тогда как сейчас ему положен только «атмосферник» 1.6 от Granta Sport, развивающий 122 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. Новый агрегат будет выдавать 144 силы, правда, пока это всего лишь предположение.
Ранее стали известны характеристики Lada Iskra. Модель в кузове седан предложат с атмосферным двигателем 1.6 от «Гранты», развивающим 90 либо 106 лошадиных сил. В менее мощном исполнении агрегат будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой», а в пару к 106-сильному мотору предложат «шестиступку» либо вариатор.