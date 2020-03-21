Купе Subaru BRZ удостоилось прощальной версии Final Edition

Снаружи узнать BRZ Final Edition можно по 17-дюймовым десятиспицевым затемнённым колёсным дискам и красным тормозным суппортам. Базовым цветом купе будет чёрный металлик, а за доплату в 100 евро спорткар покрасят в ярко-синий оттенок Blue Pearl.

Больше изменений ожидается в интерьере: обшитые чёрно-синей кожей и алькантарой передние кресла, синяя контрастная прострочка на мультируле, дверных картах и рычаге трансмиссии войдут в стандартное оснащение, а специальные коврики подчеркнут особый статус купе. Кроме того, салон украсят декоративными шильдиками.

Перемен в технической начинке «прощальных» спорткаров не ожидается: единственной доработкой будет установка жёстких амортизаторов Sachs. Под капотом сохранится 200-сильный «оппозитник» объёмом 2,0 литра, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой». За доплату в 1700 евро тяга на задние колёса будет передаваться через 6-диапазонный «автомат».