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23:23

Купе Subaru BRZ удостоилось прощальной версии Final Edition

Японская марка готовится к обновлению заднеприводной модели

© Subaru BRZ Final Edition
Сергей Ильин
Компания Subaru представила заключительную спецверсию купе BRZ Final Edition. Прощальный тираж будет состоять из 100 экземпляров и предназначаться для немецкого рынка — «последняя» партия спорткаров отличится внешним декором, более жёсткой подвеской и двумя эксклюзивными оттенками кузова.

Снаружи узнать BRZ Final Edition можно по 17-дюймовым десятиспицевым затемнённым колёсным дискам и красным тормозным суппортам. Базовым цветом купе будет чёрный металлик, а за доплату в 100 евро спорткар покрасят в ярко-синий оттенок Blue Pearl.

Больше изменений ожидается в интерьере: обшитые чёрно-синей кожей и алькантарой передние кресла, синяя контрастная прострочка на мультируле, дверных картах и рычаге трансмиссии войдут в стандартное оснащение, а специальные коврики подчеркнут особый статус купе. Кроме того, салон украсят декоративными шильдиками.

Перемен в технической начинке «прощальных» спорткаров не ожидается: единственной доработкой будет установка жёстких амортизаторов Sachs. Под капотом сохранится 200-сильный «оппозитник» объёмом 2,0 литра, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой». За доплату в 1700 евро тяга на задние колёса будет передаваться через 6-диапазонный «автомат».

Стартовая цена Subaru BRZ Final Edition в Германии — 40 270 евро (3,46 миллиона рублей). Переплата за декор относительно заднеприводного спорткара на «механике» с похожим оснащением составит 3680 евро (317 тысяч рублей).

Инсайдеры расходятся во мнении, что означает выпуск «прощальной» версии купе — возможно, не за горами премьера преемника BRZ, вновь разработанного в партнёрстве с Toyota, но не исключён вариант со вторым рестайлингом текущего поколения, которое выпускается с 2012 года.