Toyota пообещала сделать новый GT86 лучше Supra

По платформе будущего купе также нет ясности: Toyota больше не сможет использовать общую архитектуру с Subaru Impreza, так как следующее поколение модели наверняка «переедет» на модульную платформу SGP. Инсайдеры утверждают, что глобальную «тележку» Subaru нельзя адаптировать под создание заднеприводного автомобиля, поэтому новая Toyota GT86 якобы будет спроектирована вокруг «тойотовской» платформы TNGA или разделит архитектуру с новой роторной Mazda.

О сроках появления второго поколения GT86 пока ничего не известно. Текущая версия купе выпускается с 2012 года и пережила рестайлинг в 2016 году. В данный момент Toyota подогревает спрос на модель выпуском спецверсий.