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17:15

Toyota пообещала сделать новый GT86 лучше Supra

Главный инженер проекта GT86 подтвердил работу над преемником модели

© Toyota
Руководитель проекта Toyota GT86 Тецуя Тада рассказал о начале работы над заднеприводным купе нового поколения. В интервью журналу WhichCar инженер дал понять, что группа специалистов разрабатывают преемника модели, причем компания хочет создать «новый GT86, который превзойдет Supra».

Никаких подробностей о технической начинке новой GT86 Тецуя Тада не сообщил. Японские журналисты полагают, что преемник купе может быть вновь разработан в сотрудничестве с Subaru и унаследовать 2,4-литровый двигатель от вседорожника Subaru Ascent. В таком случае мощность силового агрегата будет около 260 лошадиных сил, и преемник окажется ощутимо производительнее текущей 200-сильной версии.

По платформе будущего купе также нет ясности: Toyota больше не сможет использовать общую архитектуру с Subaru Impreza, так как следующее поколение модели наверняка «переедет» на модульную платформу SGP. Инсайдеры утверждают, что глобальную «тележку» Subaru нельзя адаптировать под создание заднеприводного автомобиля, поэтому новая Toyota GT86 якобы будет спроектирована вокруг «тойотовской» платформы TNGA или разделит архитектуру с новой роторной Mazda.

О сроках появления второго поколения GT86 пока ничего не известно. Текущая версия купе выпускается с 2012 года и пережила рестайлинг в 2016 году. В данный момент Toyota подогревает спрос на модель выпуском спецверсий.

Источник: Whichcar