Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Функция Buckle to Drive является частью комплекса Teen Driver, позволяющего родителям следить за тем, как их ребенок использует автомобиль. Для этого в меню настроек информационно-развлекательной системы с помощью PIN-кода регистрирует отдельный ключ. В режиме Teen Driver автоматически выключается звук аудиосистемы до тех пор, пока водитель и пассажир не пристегнутся, включается система предотвращения столкновений (если она имеется), а также активируется ограничитель скорости.
Функция Buckle to Drive на 20 секунд заблокирует возможность переключения коробки передач из режима парковки в «драйв», если не пристегнут ремень безопасности и нажата педаль тормоза. При этом водитель услышит звуковой сигнал и увидит предупредительное сообщение на приборной панели.
По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, в 2017-м пристегнутый ремень безопасности сохранил жизнь 14 955 людей. Из 37 133 погибших в тот же год 47 процентов были непристегнуты.