Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Функция Buckle to Drive является частью комплекса Teen Driver, позволяющего родителям следить за тем, как их ребенок использует автомобиль. Для этого в меню настроек информационно-развлекательной системы с помощью PIN-кода регистрирует отдельный ключ. В режиме Teen Driver автоматически выключается звук аудиосистемы до тех пор, пока водитель и пассажир не пристегнутся, включается система предотвращения столкновений (если она имеется), а также активируется ограничитель скорости.