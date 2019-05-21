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18:00

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания представила новую функцию Buckle to Drive

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться. С лета этого года она войдет в список стандартного оборудования Chevrolet Traverse, Malibu и Colorado для американского рынка.

Функция Buckle to Drive является частью комплекса Teen Driver, позволяющего родителям следить за тем, как их ребенок использует автомобиль. Для этого в меню настроек информационно-развлекательной системы с помощью PIN-кода регистрирует отдельный ключ. В режиме Teen Driver автоматически выключается звук аудиосистемы до тех пор, пока водитель и пассажир не пристегнутся, включается система предотвращения столкновений (если она имеется), а также активируется ограничитель скорости.

Функция Buckle to Drive на 20 секунд заблокирует возможность переключения коробки передач из режима парковки в «драйв», если не пристегнут ремень безопасности и нажата педаль тормоза. При этом водитель услышит звуковой сигнал и увидит предупредительное сообщение на приборной панели.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, в 2017-м пристегнутый ремень безопасности сохранил жизнь 14 955 людей. Из 37 133 погибших в тот же год 47 процентов были непристегнуты.

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