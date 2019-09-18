Bugatti построила детский автомобильчик по цене Toyota Camry

Оригинальный Bugatti Baby появился в 1926 году. Этторе Бугатти и его сын Жан построили автомобиль для четырехлетнего Ролана — младшего сына Бугатти, скопировав внешность машины с гоночного Bugatti Type 35. В серию Babу, с восторгом принятый публикой на Парижском автосалоне, пошел под именем Type 52. Его оснастили электромотором Paris-Rhone (3,5 лошадиной силы), 12-вольтовой батареей и редуктором с передачей заднего хода.
Автомобильчик предназначался для детей 6-8 лет и мог разгоняться до 20 километров в час. Его покупали состоятельные бизнесмены, коронованные особы, знаменитости, а некоторые клиенты Bugatti получали машину в подарок. Цена Baby в то время была 5000 франков, что в современных деньгах составило около 4,5 тысяч евро (320 тысяч рублей по текущему курсу).
Постройка современного Bugatti Baby II, рендер которого показали еще в марте этого года, началась с оцифровки каждой детали Type 35 образца 1924 года. На основе этих снимков дизайнеры марки создали уменьшенную копию машины в масштабе 1:2. Ее оборудовали электромотором с переключением выходной мощности между одним (1,36 лошадиной силы) и четырьмя киловаттами (5,5 силы), а также брелоком Speed Key как на Chiron, который отключает ограничитель скорости и поднимает мощностью до 10 киловатт или 13,6 лошадиной силы.
Среди других особенностей Bugatti Baby II — дифференциал повышенного трения в задней оси, тяговая батарея на 1,4 или 3,8 киловатт-часа (максимальный пробег без подзарядки — 30 километров), дебютировавший на Veyron указатель мощности силовой установки, полая передняя подвеска, как у оригинальной машины, работающая светотехника, ручной тормоз и логотип на «носу», изготовленный из 50 граммов чистого серебра.
Весь тираж из 500 экземпляров Baby II (столько же было у первого Baby) уже раскуплен. При этом цены начинаются от 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей). За такую цену в России можно купить, например, Toyota Camry. Клиентам предлагались три версии: базовая с композитным кузовом, Vitesse с кузовом из углепластика и Speed Key, а также Pur Sang с алюминиевым кузовом и Speed Key.