Bugatti построила детский автомобильчик по цене Toyota Camry

Постройка современного Bugatti Baby II, рендер которого показали еще в марте этого года, началась с оцифровки каждой детали Type 35 образца 1924 года. На основе этих снимков дизайнеры марки создали уменьшенную копию машины в масштабе 1:2. Ее оборудовали электромотором с переключением выходной мощности между одним (1,36 лошадиной силы) и четырьмя киловаттами (5,5 силы), а также брелоком Speed Key как на Chiron, который отключает ограничитель скорости и поднимает мощностью до 10 киловатт или 13,6 лошадиной силы.