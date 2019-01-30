Простоявшие в сарае десятки лет Bugatti продадут на аукционе

Дочь Томассена говорит, что когда у семьи возникли сложности с деньгами, отец отказался продать машины. Вместо этого, он запер их в сарае своей студии, а вход завалил мешками с песком. Три «Бугатти» стояли там до прошлого года, пока кто-то не проник в помещение. После этого 95-летний Август Томассен, который уже не может садиться за руль, всё-таки решил продать автомобиля. По оценкам экспертов, их суммарная стоимость может составить около одного миллиона долларов.

1932 Bugatti Type 49 Berline 2/4 portes Vanvooren оценили в 150-200 тысяч евро, 1937 Bugatti Type 57 Cabriolet par Graber — 400-600 тысяч евро, а 1929 Bugatti Type 40 — в 100-150 тысяя евро.