Простоявшие в сарае десятки лет Bugatti продадут на аукционе

По словам дочери Томассена, которая пообщалась с журналистами из газеты De Telegraaf, её отец давний поклонник французской марки. Автомобили он купил в 50-60 годах, так как ему нравился дизайн и технологии. Type 49 Berline 1932 и Type 57 Cabriolet 1937 года на протяжении многих лет использовались скульптором для ежедневных поездок. Для третьей машины — Type 40 образца 1929 года — Томассен даже хотел создать собственный оригинальный кузов.
Дочь Томассена говорит, что когда у семьи возникли сложности с деньгами, отец отказался продать машины. Вместо этого, он запер их в сарае своей студии, а вход завалил мешками с песком. Три «Бугатти» стояли там до прошлого года, пока кто-то не проник в помещение. После этого 95-летний Август Томассен, который уже не может садиться за руль, всё-таки решил продать автомобиля. По оценкам экспертов, их суммарная стоимость может составить около одного миллиона долларов.
1932 Bugatti Type 49 Berline 2/4 portes Vanvooren оценили в 150-200 тысяч евро, 1937 Bugatti Type 57 Cabriolet par Graber — 400-600 тысяч евро, а 1929 Bugatti Type 40 — в 100-150 тысяя евро.
Ранее во Франции нашли коллекцию из 81 автомобиля. Бо́льшая часть коллекции – это автомобили, выпущенные в 1960-х и 1970-х годах, но есть и машины начала ХХ века, например, кабриолет французской марки Rolland-Pilain, появившейся в 1905 году.