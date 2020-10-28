Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана

С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,17 секунды, отметку в 200 километров в час преодолевает за 4,36 секунды. На разгон до 300 километров в час уходит 7,37 секунды, до 400 километров в час – 12,08 секунды, а до 500 километров в час – 20,16 секунды.

На упражнение 0-400-0 километров в час Bugatti Bolide тратит 24,64 секунды. Для сравнения, Chiron проделывает это за 41,96 секунды, а Koenigsegg Regera – за 31,49 секунды. Так что в теории как минимум один рекорд был бы у Bugatti в кармане, если бы Bolide имел допуск на дороги общего пользования, как Regera.