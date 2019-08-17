Bugatti сообщила характеристики нового гиперкара за 600 миллионов рублей

Французский производитель подтвердил, что будет выпущено всего десять Centodieci с базовой ценой в 8 миллионов евро (около 591 миллиона рублей). Если не брать в расчёт La Voiture Noir, который будет создан в единственном экземпляре, то Centodieci — самый дорогой гиперкар Bugatti.