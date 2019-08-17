Bugatti сообщила характеристики нового гиперкара за 600 миллионов рублей

Первую «сотню» Centodieci способен разменять за 2,4 секунды, разогнаться до 200 километров в час — за 6,1 секунды, а 300 километров в час покоряются через 13,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 380 километров в час и в этом Centodieci повторяет другой экстремальный гиперкар — модель Divo. Снаряжённая масса новинки — 1975 килограммов.
Французский производитель подтвердил, что будет выпущено всего десять Centodieci с базовой ценой в 8 миллионов евро (около 591 миллиона рублей). Если не брать в расчёт La Voiture Noir, который будет создан в единственном экземпляре, то Centodieci — самый дорогой гиперкар Bugatti.
В ходе премьеры разработчики подчёркивали преемственность Centodieci с моделью EB110 SS 1992 года выпуска. Параллели с историческим суперкаром двадцатилетней давности не только в названии (Centodieci переводится с итальянского как «110»), но и в дизайнерских чертах: сходство проявляется в оформлении радиаторной решётки, боковых воздухозаборников и задней оптики.
Хотя все десять Centodieci уже проданы, владельцы получат автомобили не сразу — сборка будет происходить в течение 24 месяцев и завершится в год 130-летнего юбилея Этторе Бугатти.