Гиперкар Bugatti Divo, который еще не построен, продают за полмиллиарда рублей

За место в очереди и сам автомобиль придется заплатить в общей сложности 7 913 500 евро (591 миллион рублей). Таким образом дилер заработает на Bugatti Divo почти три миллиона евро – цены на гиперкар начинались от пяти миллионов евро. Всего будет построено 40 экземпляров модели. Все они распроданы по предварительным заявкам.
Экземпляр Divo, выставленный на продажу, поступит в производство к концу года – ожидается, что он будет готов 28 декабря. Автомобиль был заказан в черном цвете и с салоном из алькантары.
Divo – это экстремальный вариант «Широна». У модели иная внешность, перенастроенная подвеска и развитое аэродинамические оперение, которое генерирует до 456 килограммов прижимной силы — на 90 килограммов больше, чем Chiron. Весит Divo на 35 килограммов меньше «Широна».
Гиперкар оснащается тем же 1500-сильным двигателем 8.0 W16 с четырьмя турбонагнетателями и роботизированной коробкой передач. «Сотню» машина набирает за 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на 380 километрах в час.