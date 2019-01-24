Гиперкар Bugatti Divo, который еще не построен, продают за полмиллиарда рублей

За место в очереди и сам автомобиль придется заплатить в общей сложности 7 913 500 евро (591 миллион рублей). Таким образом дилер заработает на Bugatti Divo почти три миллиона евро – цены на гиперкар начинались от пяти миллионов евро. Всего будет построено 40 экземпляров модели. Все они распроданы по предварительным заявкам.