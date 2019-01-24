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14:06

Гиперкар Bugatti Divo, который еще не построен, продают за полмиллиарда рублей

Модель выйдет тиражом 40 экземпляров

Мюнхенский дилер DI Automobile выставил на продажу гиперкар Bugatti Divo – точнее не за «живой» автомобиль, а место в очереди на его постройку. Объявление появилось на сайте Mobile.
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За место в очереди и сам автомобиль придется заплатить в общей сложности 7 913 500 евро (591 миллион рублей). Таким образом дилер заработает на Bugatti Divo почти три миллиона евро – цены на гиперкар начинались от пяти миллионов евро. Всего будет построено 40 экземпляров модели. Все они распроданы по предварительным заявкам.

Экземпляр Divo, выставленный на продажу, поступит в производство к концу года – ожидается, что он будет готов 28 декабря. Автомобиль был заказан в черном цвете и с салоном из алькантары.

Divo – это экстремальный вариант «Широна». У модели иная внешность, перенастроенная подвеска и развитое аэродинамические оперение, которое генерирует до 456 килограммов прижимной силы — на 90 килограммов больше, чем Chiron. Весит Divo на 35 килограммов меньше «Широна».

Гиперкар оснащается тем же 1500-сильным двигателем 8.0 W16 с четырьмя турбонагнетателями и роботизированной коробкой передач. «Сотню» машина набирает за 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на 380 километрах в час.

Источник: Mobile.de
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