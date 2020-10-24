Bugatti выпустила шампанское к прошлогоднему рекорду

Фирменная бутылка винтажного шампанского 2006 года с покрытием из углеродного волокна обойдётся в 270 евро — почти 25 тысяч рублей по нынешнему курсу. Ровно столько же стоит и бутылка 15-летнего шампанского ƎB.01 for Bugatti, выпущенного ранее. Правда, прошлогоднее достижение, установленное гиперкаром Chiron Super Sport 300+, не зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса, поскольку заезд был только в одну сторону и автомобиль являлся прототипом как на момент заезда, так и остаётся им до сих пор.