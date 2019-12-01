Bugatti презентовала «чёрную» спецверсию гиперкара Chiron

В марте нынешнего года дебютировал эксклюзивный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, который представлял собой современную интерпретацию исторического купе Type 57 SC Atlantic. Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре и продан за невероятные 11 миллионов евро одному из преданных поклонников марки. Гиперкар вызвал такой ажиотаж у потенциальных клиентов Bugatti, что руководство компании решило выпустить ещё одну «чёрную» спецверсию Chiron. Она получила название Noire Limited Edition и будет доступна в двух вариантах исполнения: Noire Elegance и Noire Sportive.
Версия Chiron Noire Elegance отличается кузовными панелями из углеродного волокна, покрытыми прозрачным глянцевым лаком. Эмблема Bugatti на решётке радиатора сделана из серебра, а кромки воздухозаборников по бокам кузова украшены полированным алюминием. Новые колёсные диски Caractère были разработаны специально для лимитированной версии, а в чёрный цвет окрасили даже тормозные суппорты. Интерьер выполнен в чёрном цвете и содержит массу шильдиков с надписью Noire — на порогах, консоли и подголовниках.
Кузов версии Chiron Noire Sportive покрыт матовым лаком, а в чёрный цвет окрашены даже алюминиевые детали вроде окантовок решётки радиатора и боковых воздухозаборников. Более того, шильдики в салоне тоже чёрные. Оба варианта предлагаются с исполинским восьмилитровым 16-цилиндровым мотором с четырьмя турбонагнетателями, который развивает 1500 лошадиных сил. Тираж Bugatti Chiron Noire Limited Edition будет ограничен всего 20 экземплярами. Производство гиперкаров начнётся во втором квартале 2020 года, но стоимость «чёрной» спецверсии уже объявлена: три миллиона евро.