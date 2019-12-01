Bugatti презентовала «чёрную» спецверсию гиперкара Chiron

В марте нынешнего года дебютировал эксклюзивный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, который представлял собой современную интерпретацию исторического купе Type 57 SC Atlantic. Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре и продан за невероятные 11 миллионов евро одному из преданных поклонников марки. Гиперкар вызвал такой ажиотаж у потенциальных клиентов Bugatti, что руководство компании решило выпустить ещё одну «чёрную» спецверсию Chiron. Она получила название Noire Limited Edition и будет доступна в двух вариантах исполнения: Noire Elegance и Noire Sportive.