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11:35

Рекордный Bugatti Chiron выставили на продажу за 332 миллиона рублей

За эту сумму предлагается выкупить один и 30 производственных слотов

На сайте Mobile.de появилось объявление о продаже производственного слота Bugatti Chiron Super Sport 300+. Получить один из 30 экземпляров рекордного гиперкара предлагают за 4 680 000 евро, что эквивалентно 331,6 миллиона рублей.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — специальная «длиннохвостая» версия Chiron, тираж которой ограничен 30 экземплярами. Вероятно, все автомобили уже раскуплены, поэтому получить место в очереди можно только выкупив производственный слот у первого владельца. Причем стоимость слота на миллион евро больше чем начальная цена гиперкара.

Предсерийный прототип Chiron Super Sport 300+ в сентябре установил рекорд скорости, разогнавшись до 490,484 километра в час. Для этого восьмилитровый двигатель W16 форсировали с 1500 до 1600 лошадиных сил; установили колеса из магниевого сплава и армированные углеволокном покрышки; удлинили заднюю часть кузова и модернизировали передний бампер.

Обычный Bugatti Chiron и Chiron Sport выдают 1500 сил и 1600 Нм крутящего момента. Оба разгоняются до 100 километров в час за 2,5 секунды и достигают максимальной отметки в 420 километров в час. За такой автомобиль придется выложить не менее 2,4 миллиона евро (169,9 миллиона рублей).