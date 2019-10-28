Рекордный Bugatti Chiron выставили на продажу за 332 миллиона рублей

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — специальная «длиннохвостая» версия Chiron, тираж которой ограничен 30 экземплярами. Вероятно, все автомобили уже раскуплены, поэтому получить место в очереди можно только выкупив производственный слот у первого владельца. Причем стоимость слота на миллион евро больше чем начальная цена гиперкара.

Предсерийный прототип Chiron Super Sport 300+ в сентябре установил рекорд скорости, разогнавшись до 490,484 километра в час. Для этого восьмилитровый двигатель W16 форсировали с 1500 до 1600 лошадиных сил; установили колеса из магниевого сплава и армированные углеволокном покрышки; удлинили заднюю часть кузова и модернизировали передний бампер.