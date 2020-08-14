Bugatti Chiron попытался обогнать Porsche 911 и устроил массовое ДТП

Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы в сообществе Rainier Johnson Supercars в Facebook. Основная версия гласит, что Bugatti Chiron выехал на встречную полосу и ускорился, чтобы обогнать Porsche 911, который ехал впереди. Одновременно с этим водитель 911-го тоже вырулил на встречку для обгона. Гиперкар и спорткар столкнулись, от удара их отбросило на попутные автомобили – кемпер и универсал Mercedes-Benz C-Class. Медицинская помощь потребовалась только водителю универсала.