Bugatti Chiron попытался обогнать Porsche 911 и устроил массовое ДТП

Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы в сообществе Rainier Johnson Supercars в Facebook. Основная версия гласит, что Bugatti Chiron выехал на встречную полосу и ускорился, чтобы обогнать Porsche 911, который ехал впереди. Одновременно с этим водитель 911-го тоже вырулил на встречку для обгона. Гиперкар и спорткар столкнулись, от удара их отбросило на попутные автомобили – кемпер и универсал Mercedes-Benz C-Class. Медицинская помощь потребовалась только водителю универсала.
facebook.com/Rainierjohnsonsupercars
Судя по снимкам, больше всего повреждён Porsche 911 – у спорткара разбита вся передняя часть, одно из колёс вывернуто под неестественным углом, капот смят. Bugatti Chiron повезло больше: у гиперкара частично помят передний бампер, радиаторная решётка и капот. C-Class в свою очередь ударился правым боком о бетонный столбик на обочине, а о повреждениях кемпера ничего не известно.
Видео: Bear Bogu
В конце июля в Уэльсе 17-летний подросток угнал родительский Porsche 911 GT3. В какой-то момент юный угонщик не справился с управлением и разбил спорткар стоимостью 82 тысячи фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей по текущему курсу). В результате ДТП у автомобиля отвалился бампер, вылетели фары, а также вырвало переднее колесо и погнуло подвеску.