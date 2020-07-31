Подросток угнал и разбил семейный Porsche за 8 000 000 рублей

По данным полиции Уэльса, 17-летний местный житель угнал Porsche 911 GT3 у одного из членов своей семьи. Неизвестно, что послужило причиной аварии, вероятно молодой человек не справился с управлением суперкара. В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и оказался зажат между деревьями.

Юный угонщик не пострадал, однако спорткар получил многочисленные повреждения. Вся передняя часть кузова суперкара оказалась сильно разбита. У автомобиля отвалился бампер, вылетели фары, а также вырвало переднее колесо и погнуло подвеску. Кроме того, задний бампер машины также оторвался от кузова, левая дверь и крыша получили серьезные вмятины, а переднее стекло оказалось полностью разбито. Сотрудники полиции задержали подростка на месте аварии и предъявили ему обвинения в угоне.