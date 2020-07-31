Подросток угнал и разбил семейный Porsche за 8 000 000 рублей

По данным полиции Уэльса, 17-летний местный житель угнал Porsche 911 GT3 у одного из членов своей семьи. Неизвестно, что послужило причиной аварии, вероятно молодой человек не справился с управлением суперкара. В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и оказался зажат между деревьями.
Юный угонщик не пострадал, однако спорткар получил многочисленные повреждения. Вся передняя часть кузова суперкара оказалась сильно разбита. У автомобиля отвалился бампер, вылетели фары, а также вырвало переднее колесо и погнуло подвеску. Кроме того, задний бампер машины также оторвался от кузова, левая дверь и крыша получили серьезные вмятины, а переднее стекло оказалось полностью разбито. Сотрудники полиции задержали подростка на месте аварии и предъявили ему обвинения в угоне.
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Разбитый Porsche 911 GT3 выпускался с 2006 по 2011 год. Суперкар оборудован 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 435 лошадиных сил. Агретат работает в паре с шестиступенчатой «механикой». До сотни модель разгоняется за 4,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 312 километров в час.
В октябре прошлого года в Австралии 14-летний подросток угнал Subaru Forester. Когда местная полиция заметила подозрительный автомобиль, угонщик попытался скрыться, но протаранил патрульный пикап Toyota Hiluх и столкнулся с припаркованным кроссовером Lamborghini Urus.