Редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу

Шасси двухдверки, собранной в числе последних, имеет номер 39037. Кузов выкрашен в фирменный голубой Blu Bugatti, а салон обтянут натуральной кожей в сером цвете Grigio Chiaro. Несмотря на то, что модель принадлежит к серии Super Sport, по желанию первого владельца она получила интерьер от стандартного GT, украшенный карбоновыми вставками.

Среди других особенностей выставленного на продажу экземпляра – водительское сиденье, установленное на два сантиметра выше стандартного, и 3,5-литровый V12 с четырьмя турбонагнетателями, форсированный с заводских 611 до 632 лошадиных сил. Кроме этого, покупатель попросил добавить в оснащение огнетушитель и заказал два чемодана с логотипом Bugatti.