Редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу

Шасси двухдверки, собранной в числе последних, имеет номер 39037. Кузов выкрашен в фирменный голубой Blu Bugatti, а салон обтянут натуральной кожей в сером цвете Grigio Chiaro. Несмотря на то, что модель принадлежит к серии Super Sport, по желанию первого владельца она получила интерьер от стандартного GT, украшенный карбоновыми вставками.
Среди других особенностей выставленного на продажу экземпляра – водительское сиденье, установленное на два сантиметра выше стандартного, и 3,5-литровый V12 с четырьмя турбонагнетателями, форсированный с заводских 611 до 632 лошадиных сил. Кроме этого, покупатель попросил добавить в оснащение огнетушитель и заказал два чемодана с логотипом Bugatti.
Фото: DK Engineering
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Собранный в 1995 EB110 SS отправили к клиенту в Германию, после чего он побывал в Испании, Монако и Австрии, а затем снова в Монако, наездив в сумме 14 800 километров. В 2019 году 26-летний суперкар пережил тщательную реставрацию и теперь ждет нового владельца.
Стоимость продавец не раскрывает, однако вероятно, что она превысит два миллиона евро: за такую сумму ушел с молотка похожий EB110 на аукционе RM Sotheby’s в 2019 году.
В конце прошлого года был выставлен на продажу самый дорогой автомобиль в России – Bugatti Chiron 2018 года выпуска с пробегом 700 километров. На сегодняшний день 1500-сильный гиперкар, который оценили в 226,5 миллиона рублей, уже продан.