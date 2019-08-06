Новый Bugatti: первое изображение

Изображение гиперкара опубликовало издание Auto Motor und Sport, утверждающее, что эскиз прилагался к приглашению на мероприятие. Никаких подробностей о машине нет, но можно предположить, что основой для нее станет Chiron. Новинка получит подковообразную решетку радиатора и S-образные вырезы по бокам, в которых, вероятно, размещены светодиодные модули фар. Также на рисунке видно массивное антикрыло.

Ранее стало известно, что новинка Bugatti связана с именем Романо Артиоли, итальянским предпринимателем и бывшим главой Bugatti. Именно под его руководством на свет появился суперкар EB110 SS, ставший вдохновением для следующей модели французской марки. По слухам, тираж гиперкара составит 10 экземпляров, а цена — восемь миллионов евро (582,5 миллиона рублей).