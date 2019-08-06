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16:14

Новый Bugatti: первое изображение

Гиперкар дебютирует на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич

В Сети появились предполагаемые эскизы нового штучного гиперкара Bugatti, выполненного по мотивам классического EB110 SS. Анонимные источники утверждают, что премьерный показ купе состоится на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич 18 августа.

Изображение гиперкара опубликовало издание Auto Motor und Sport, утверждающее, что эскиз прилагался к приглашению на мероприятие. Никаких подробностей о машине нет, но можно предположить, что основой для нее станет Chiron. Новинка получит подковообразную решетку радиатора и S-образные вырезы по бокам, в которых, вероятно, размещены светодиодные модули фар. Также на рисунке видно массивное антикрыло.

Ранее стало известно, что новинка Bugatti связана с именем Романо Артиоли, итальянским предпринимателем и бывшим главой Bugatti. Именно под его руководством на свет появился суперкар EB110 SS, ставший вдохновением для следующей модели французской марки. По слухам, тираж гиперкара составит 10 экземпляров, а цена — восемь миллионов евро (582,5 миллиона рублей).

В прошлом году Bugatti представила штучный гиперкар La Voiture Noire. Автомобиль построили по заказу неназванного коллекционера, которому он обошелся в 11 миллионов евро (773,2 миллиона рублей). La Voiture Noire построен на базе «Широна», но получил оригинальный кузов в стиле исторического купе Type 57 SC Atlantic. Двигатель — 8.0 W16 мощностью 1500 сил и 1600 Нм момента — достался от донора.